شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ليبي يزور «اتحاد الغرف التجارية» لتعزيز التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وفد اقتصادي ليبي، برئاسة الدكتور منير عصر وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة الليبية المؤقتة، لتهنئة المهندس إبراهيم العربي بفوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك في المرحلة القادمة.

وأعرب العربي عن تقديره وشكره للوفد الذي حضر للقاهرة لتهنئته برئاسة اتحاد الغرف التجارية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعزز سبل التعاون التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات فضلاً عن المنتجات المصرية التي يمكن للسوق الليبي الاستفادة منها.

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وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية على أن القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي الملف الاقتصادي المصري اهتمامًا كبيرًا، والحكومة المصرية قامت بحزمة من الإجراءات الاصلاحية التي من شأنها تحسين بيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري المصري، وهو ما يصب في صالح رجال الأعمال والمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين.

وأكد أن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية تسعي إلى تعزيز العلاقات المصرية التجارية والاستثمارية الخارجية المشتركة، وتوفر كافة البيانات عن السوق المصري بالمحافظات المختلفة من أجل فتح آفاق جديدة مع كافة الدول في المجالات الاقتصادية ودعم زيادة التبادل التجاري والاستثماري.

من جانبه، وجه الدكتور منير عصر، الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا ودعم العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن «العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين تحتم علينا السعي إلى زيادة التعاملات الاقتصادية الثنائية».

وقال «عصر» إنه سيتم التنسيق لإقامة معرض للمنتجات المصرية في بنغازي يتضمن مختلف السلع لتلبية متطلبات السوق الليبي، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة تعاونًا مكثفًا بين الجانبين من أجل دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.