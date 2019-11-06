شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ الأقصر بالقنصل الفرنسي في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، الأربعاء، فارنسو بوجو القنصل العام الفرنسى بالقاهرة، وماري كرستين جيلبر القنصل الفخرى الفرنسى بالأقصر، على هامش تواجده بمحافظة الأقصر، لبحث أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، وخطط تنشيط السياحة.

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وأوضح بوجو أنها الزيارة الثالثة له لمحافظة الأقصر والتى تستهدف لقاء الفرنسيين المقيمين بالأقصر ومناقشة المشكلات التي قد تواجههم، وأعرب القنصل العام الفرنسى عن سعادته بزيارة معالم الأقصر، واصفا اياها بالمعالم الساحرة، مشيدًا بأعمال التطوير التي تبرز عظمة المدينة الحضارية، مؤكدا أنه تمت مناقشة خطط تنشيط السياحة للسياح الفرنسيين خلال الموسم السياحى الجديد.

من جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر بالقنصل العام الفرنسي للأقصر، حيث ناقش الجانبان سبل جذب المزيد من السياحة الفرنسية إلى الأقصر، مشيرًا إلى أن الشعب الفرنسي من الشعوب التي تعرف قيمة وأهمية السياحة الثقافية، مؤكداً على تعاون الجانب المصري ممثلاً في كافة الجهات المنوطة لضمان حصول الفرنسيين سواء السياح أو المقيمين على إقامة مميزة بالأقصر.

ومن المقرر أن يتوجه القنصل العام الفرنسي لمحافظة أسوان عقب إنهاء زيارته لمحافظة الأقصر.