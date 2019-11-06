شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد سجن 6 ضباط وأمناء شرطة 3 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، الأربعاء، طعون المتهمين من قسم شرطة الجيزة، وتأييد سجنهم 3 سنوات في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز داخل ديوان القسم.
كانت النيابة أسندت للمتهمين في القضية التي وقعت أحداثها بشمال محافظة الجيزة خلال عام 2016 جرائم التعذيب وضرب أفضى إلى موت.
وشملت قائمة المتهمين في أمر الإحالة أسماء 3 ضباط شرطة و3 أمناء من قوة قسم شرطة الجيزة.
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