شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن تخفيض أسعار توريد الكتب 3% وافتتاح 6 مدارس مصرية بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة للتفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية على أسعار جديدة لتوريد كتب الفصل الدراسي الثاني نتيجة انخفاض سعر التكلفة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتواصلت وزارة التربية والتعليم مع أصحاب المطابع الذين أبدوا تعاونًا ووافقوا على تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بنسبة 3%، وذلك نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار.

ويأتي هذا في إطار هيكلة موازنة الوزارة للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتعزيز إصلاح المنظومة التعليمية.

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وفي سياق أخر استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

وأكد «شوقي» على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة مع دول القرن الأفريقي وخاصة الصومال، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على التعاون مع دولة الصومال في تحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء مؤسساته وتأهيل كوادره.

ومن جهته، قدم الدكتور عبدالله محمد حسن الشكر للدولة المصرية لوقوفها بجانب جمهورية الصومال ودعمها في بناء جيل يساهم في بناء ونهضة البلاد من خلال العلم والمعرفة.

وأكد أهمية ربط التعليم بسوق العمل والاهتمام بجودة المخرجات وإعداد الكوادر المتمكنة في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن دولة الصومال تعمل على دعم وتطوير العملية التعليمية في الصومال، والمساهمة في تخفيف نسبة الأمية، والحد من النقص في المنشآت التربوية، وتنشئة أجيال قادرة على المشاركة في دعم نهضة بلادها.

وناقش الوزيران أوجه التعاون بين الجانبين ومنها التوسع في التعاون بافتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونتلاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.