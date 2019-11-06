9 معلومات عن مطار " برنيس " جنوب البحر الأحمر قبل افتتاحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري وزارة الطيران المدني ، استعدادتها النهائية لافتتاح مطار برنيس جنوب البحر الأحمر ، خلال الفترة المقبلة، لينضم إلي مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية ، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات. ورصد "الخليج 365 " أبرز المعلومات عن مطار "برنيس" الجديد قبل افتتاحه. 1- يعد مطار برنيس من ضمن 5 مطارات كبري تعمل مصر علي إنشائها . 2- يسهل مطار برنيس ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتي حلايب وشلاتين، ويعزز من زياده حركة السياحية بمحافظات البحر الأحمر النائية مثل مرسي علم. 3 - يحتوي مطار برنيس علي ممر واحد، ويجري العمل علي تجهيز وحدات الإنارة وحقل الطائرات بالمهبط، وانتهاء التجهيزات اللازمة. Advertisements 4- تم تحويله إلي مطار مدني بعد قيام وزارة التعاون الدولي بتوفير التمويل للمشروع طبقا لقرار رئاسة الوزراء. 5- تم تجهيزه لاستقبال الرحلات السياحية الدولية القادمة لمحافظة البحر الأحمر . 6- من المتوقع ان يحقق المطار عائد اقتصادي كبير خاصة بالنسبة لخدمة القرى والفنادق السياحية الواقعة جنوب مدينة مرسى علم واستغلال ثروات منطقة حلايب وشلاتين . 7- تم تخطيط المطار لاستيعاب 600 راكب في الساعة بتكلفة 430 مليون جنيه. 8 - يساهم المطار في تقريب المسافات الطويلة إلى حلايب وشلاتين. 9- يتماشى مطار برنيس مع المعايير الدولية بضرورة وجود مطارات قريبة من المنتجعات السياحية.

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