7 معلومات عن الكيميائى الألمانى هانس أولر الحاصل على نوبل فى الكيمياء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، ذكرى وفاة عالم الكيمياء الحيوية هانس فون أولر شلبين، الألمانى الجنسية، والحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء.
الخليج 365 يقدم فى النقاط التالية 7 معلومات عن هانس أولر فى ذكرى رحيله
1_ ولد هانس فون أولر شلبين في 15 فيفري 1873 ولد في ألمانيا
2_درس الكيمياء العامة واللاعضوية في جامعة ستكهولم
3_ شغل منصب مدير معهد الأبحاث في الكيمياء الاعضوية من 1938 إلى 1948.
4_حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة زيورخ
5_حصل على نيشان صليب قائد فرسان من رتبة استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية
6_تقاسم شلبين جائزة نوبل في الكيمياء مع أرثور هاردن لأبحاثهما حول تخمر السكر وإنزيم التخمر.
7_توفي هانس فون أولر شلبين في 6 نوفمبر 1964 عن عمر يناهز 91 عاما
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