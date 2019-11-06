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شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: حملة "بالنبى نقتدى" تنفذ 31 ألف لقاء توعوى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن الحملة استهدفت التعريف بالنبى القدوة صلى الله عليه وسلم فى جميع مراحل حياته وتعاملاته مع الصغير والكبير، المسلم وغير المسلم، وأخلاقياته الحميدة وسلوكياته الإيجابية واهتمامه ببناء الإنسان وقيام المجتمع على أسس سليمة تحفظ للجميع حقوقه.
أضاف عياد أن الحملة ركزت أيضًا في فعالياتها النوعية على دعم مجموعة من القيم في حياة الناس وترسيخ ثقافة الانتماء للوطن من خلال ذكر المواقف العملية للنبى صلى الله عليه وسلم، والتي تؤكد على أهمية حب الأوطان والعمل على رفعتها واستقرارها.
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