شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: حملة "بالنبى نقتدى" تنفذ 31 ألف لقاء توعوى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الحملة التوعوية التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية الأسبوع الماضى فعالياتها بمناسبة ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم بعنوان: "بالنبى نقتدى"، حيث نفّذ وعاظ وواعظات الأزهر المشاركون فى القافلة، نحو 31500 لقاءً فى مختلف الأماكن التى يتواجد فيها الجمهور فى مختلف محافظات الجمهورية، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتكثيف الجهود التوعوية والاتصال المباشر مع الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن الحملة استهدفت التعريف بالنبى القدوة صلى الله عليه وسلم فى جميع مراحل حياته وتعاملاته مع الصغير والكبير، المسلم وغير المسلم، وأخلاقياته الحميدة وسلوكياته الإيجابية واهتمامه ببناء الإنسان وقيام المجتمع على أسس سليمة تحفظ للجميع حقوقه.

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أضاف عياد أن الحملة ركزت أيضًا في فعالياتها النوعية على دعم مجموعة من القيم في حياة الناس وترسيخ ثقافة الانتماء للوطن من خلال ذكر المواقف العملية للنبى صلى الله عليه وسلم، والتي تؤكد على أهمية حب الأوطان والعمل على رفعتها واستقرارها.