شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بكوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر، حالة من الانسياب المرورى، فى الاتجاه القادم من مدينة نصر، وحتى المهندسين ووسط البلد، وشهد الاتجاه المقابل أيضا حالة من السيولة المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.