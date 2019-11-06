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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الأربعاء السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية جورج تسيريتيلى رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة، وذلك بمشاركة السفير مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، والسفير مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
تناول اللقاء بحث سبل تنشيط العلاقات مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، كما تم استعراض رؤية مصر للتحديات الرئيسية التى تواجه منطقة الشرق الأوسط وسبل مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية التى استجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى المنطقة، كما تطرق اللقاء إلى موضوعات إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وحقوق الانسان، والهجرة، فضلًا عن تناول موضوع سد النهضة وتطوراته.
تتزامن زيارة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا إلى مصر مع ذكرى مرور 25 عامًا على تأسيس الشراكة المتوسطية مع دول جنوب المتوسط (مصر/ الجزائر/ تونس/ المغرب/ الأردن/ إسرائيل).
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