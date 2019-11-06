شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 30% من مقررات شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات الجملة التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر نوفمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 30% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى،حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز فى أى منها، لافتا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز يحتاج زراعة مليون و400 ألف فدان من المحصول على الأقل، وأن الأرز الصينى يكفى حتى شهر ديسمبر.