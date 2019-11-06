شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مخصصات بموازنتى العامين المقبلين لمستشفى 500 500 لإنهاء إنشائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تشييد المعهد القومى للأورام الجديد (500 500)، وذلك بحضور كلٍ من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الصرح الطبى الجديد؛ سعيًا من جانب الحكومة لتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام، من خلال العمل على توفير خدمة طبية لهؤلاء المرضى على مستوى الجمهورية بجودة فائقة، مع وضع نظام إدارة فعّال لتشغيل المستشفى؛ بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية، لتصبح نموذجًا يُحتذى به فى جميع المشروعات التى يتم تنفيذها فى القطاع الطبي.

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وخلال الاجتماع، قدم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شرحًا موجزًا للبدائل المقترحة لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المستشفى، فيما يخص عدد غرف العمليات، وأجهزة العلاج الإشعاعى، بالإضافة إلى عدد الأسرّة التى يمكن توفيرها، إلى جانب عدد الأسرّة والكراسى المخصصة للعلاج الكيماوى، وعقب العرض، تم الاتفاق على اختيار أحد هذه البدائل الذى يتضمن العمل على تنفيذ 170 غرفة تشمل 238 سريرًا، و10 غرف مخصصة للعمليات، و4 أجهزة علاج إشعاعى، فضلًا عن 160 سرير/ كرسى علاج كيماوي.

وأوضح أن المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوى، تتضمن عيادات خارجية تُغطى جميع تخصصات الأورام، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والعلاج الطبيعى، وسيكون متوافرا بالمستشفى قسم لعلاج اليوم الواحد والطوارئ ( إقامة قصيرة)، إلى جانب القسم الداخلى كإقامة طويلة.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتوفير مخصصات مالية بموازنتى العامين المقبلين للمستشفى لسرعة إنهاء تنفيذ المبانى، بمعهد الأورام 500 500، وأهاب الدكتور مصطفى مدبولى بالمواطنين ومجتمع رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدنى بأن تشارك فى أعمال تجهيز المرحلة الأولى بالمستشفى، بالأجهزة والمعدات الطبية، وذلك بهدف سرعة تشغيله؛ كى يتسنى تقديم خدمة لائقة بالمرضى، وتخفيف العبء فى الوقت نفسه عن كافة المستشفيات الأخرى التى تقدم العلاج لمرضى الأورام.