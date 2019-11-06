شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انسياب مرورى أعلى كوبرى أكتوبر من وسط البلد للمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية فى الاتجاه القادم من وسط البلد الى المهندسين، فى حين شهد الاتجاه المقابل للقادم من المهندسين ومتجه إلى مدينة نصر كثافات مرورية متحركة.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

ومن جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات، وفك أى تكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى الممنوع والانتظار الخاطئ.

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