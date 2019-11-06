شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: «سلامتك وصحتك تهمنا» تصل إلى أرض الفيروز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، أول ندوة من نوعها على أرض الفيروز بسيناء الحبيبة بعنوان «سلامتك وصحتك تهمنا»، تحت رعاية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وأشرفت عليها إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

وقال ياسر سعيد إن الندوة استهدفت العاملين بالمشروعات العملاقة بمدينة الإسماعيلية الجديدة للتوعية بمخاطر وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها وسبل مكافحتها حين حدوثها.

وألقى العقيد هيثم سكر من إدارة الحماية المدنية محاضره عن أنواع الحرائق ومخاطرها والأسباب التي تؤدي إلى وقوعها والمواد المناسبة المستخدمة لمكافحة كل نوع منها. وتحدث المهندس عدلي غنيم من إدارة السلامة والصحة المهنية عن الخطر الذي تسببه الحرائق على العمال بمواقع والمصانع والقوانين التي شرعتها الدولة لحماية العمال في أماكن عملهم وتهيئة بيئة عمل آمنة لهم من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم. حضر الندوة حوالي ٢٠٠ مهندس وفني من العاملين بمشروع الإسماعيلية الجديدة.