شكرا لقرائتكم خبر عن «العلاج الطبيعي» تقر ميزانية 2016 و2017 و2018 في الانعقاد الثاني للجمعية العادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقرت الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي، ميزانية عامى 2017، 2016، وموازنة 2018، في الانعقاد الثاني للجمعية، والذي ينص القانون على صحة انعقادها بأي عدد.

وأعلن الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، أن الانتخابات ستجرى بمجرد استقرار الأوضاع المرهون بصدور أحكام قضائية باتة، مؤكدا أن أبرز التعديلات بالقانون هو إضافة جدول الاستشاري بجداول القيد، ورفع قيمة الاشتراكات، التي لا تتعد قيمتها 15 جنيها للممارس عند تخرجه، وزيادة الدمغة العلاجية التي تقدر قيمتها بـ10 قروش.

وأضاف سعد، أن كافة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إدارية، ويسهل تصويبها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتحصيل رسوم، فإن كافة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، لا يمكن أن تمتد يدهم للمال العام، لافتا إلى أن النقابة ستبدأ فورا على إجراء التصويب لملاحظات الجهاز المركزي، مؤكدا أن أموال النقابة مصانة.

وأوضح أن «النقابة حققت طفرة على مستوى المهنة، وأن الزيادات التي سيقرها القانون هدفها زيادة موارد النقابة، وستدعم بها المعاشات والاعانات التي تواجه مشكلة في الوقت الحالي، وأختتم سعد بالتأكيد على أن المجلس وكل الأعضاء الغيوريين على المهنة لابد أن يكونوا ضد فرض الحراسة».

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وأكد سامي، في تصريحات صحفية، أن الدكتور بلبع ساقط العضوية ولا يسمح له بالحضور، مؤكدا أنه تم شطبه بقرار قانوني بعد التحقيق معه وثبوت تهم التزوير عليه، كما أن هناك ٣ أحكام قضائية ضده، وأن إجراء الانتخابات سيكون في نهاية سنة ٢٠٢٠، بعد صدور أحكام نهائية في القضايا التي رفعها بلبع.

واختتم النقيب: «المجلس باقي لحين استقرار النقابة، وموجوده قانوني حيث لم يحدد القانون مدة محددة للمجلس، كما أعطى القانون الحق للمجلس دون غيره في تحديد موعد الانتخابات، وقانون مزاولة المهنة تمت الموافقة عليه في لجنتي الصحة والتشريعية بالبرلمان، وسيعرض على الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الحالي، وكذلك سيعرض قانون النقابة على المجلس في نفس الدورة».

من جهته، أشار الدكتور حافظ شوقي، وكيل النقابة، إلى أن «الجهاز المركزي للمحاسبات لو شعر بوجود أي فساد مالي فسيحوله للنيابة، وأن كل المخالفات التي يتحدث عنها الجهاز هي مخالفات إدارية يتم تعديلها»، مؤكدا أن النقابة منذ انشائها لم تشهد واقعة تربح واحدة، وأن المجلس في انتظار حكم القضاء في دعوتي الانتخابات وفرض الحراسة لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن الوضع الحالي قانوني.

فيما لفت الدكتور أحمد عزت، أمين الصندوق، إلى أن أرصدة النقابة حتى نهاية عام ٢٠١٨، بلغت ٩ ملايين جنيه، منها ٢ مليون مخصصة لصالح المعاشات، وأن هناك دراسة اكتوارية تجرى لزيادة معاشات اعضاء الجمعية العمومية، لافتا إلى أن سعر مقر التجمع وصل إلى ٩٥ مليون جنيه، بعدما كان يقدر بـ١٤ مليون.

فيما استعرضت منى جاد، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرها الخاص حول أداء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، لعام 2016،و 2017، مشيرة إلى أن النقابة لم ترسل حتى الآن ميزانيتها لعام 2018، وأن القوائم المالية لم تتضمن تلك الخاصة بالنقابات الفرعية، بالإضافة إلى وجود بعض المديونيات الكبيرة على النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغت نحو مليون و700ألف جنيه، مطالبا النقابة بتحصيلها.