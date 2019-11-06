شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» توافق على استكمال مقدمات حجز وحدات «دار مصر وسكن مصر وJANNA» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الموافقة على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للمواطنين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، وتم وقف التعامل عليها من قِبل البنك بالمراحل السابق طرحها بمشروعات (دار مصر- سكن مصر- JANNA)، وذلك وفقاً للأسعار الحالية، وذلك استجابة لرغبات المواطنين.

وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشؤون التجارية والعقارية، أنه يشترط لقبول استكمال مقدمات الحجز لتلك الوحدات، أن تكون جدية الحجز ما زالت تحت حساب الوحدة ولم يتم استردادها حتى تاريخه، وأن تكون الوحدة السابق تخصيصها لمقدم الطلب والتي لم يتم استكمال مقدم الحجز عنها ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة تخصيصها للغير، وأن يتم تقديم طلب حديث برغبة المواطن في استكمال الإجراءات وفقاً للأسعار المعمول بها حالياً بتلك المشروعات.

وأشار إلى أنه على من يرغب من المستفيدين بهذا القرار، سرعة التقدم بطلب يثبت رغبته في استكمال الإجراءات وفقا للأسعار المعمول بها بهذه المشروعات في الوقت الحالي.