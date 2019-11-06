شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم من رحم سيدة بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف: «يزن 25 كيلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، الأربعاء، في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من رحم سيدة، في نهاية العقد الخامس من العمر، يزن 25 كيلو جراما، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياتها، وتم احتجازها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالتها.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن المستشفى استقبل المريضة «س.خ.خ» 50 سنة، مقيمة بإحدى قرى مركز ناصر ببني سويف، تشكو من آلام حادة بمنطقة أسفل البطن، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وأجريت لها الأشعة اللازمة، تبين لأطباء الأورام بالمستشفى وجود ورم ضخم يستلزم التدخل الجراحي الفوري، لاستئصاله مع الرحم والمبيضين، لما يسببه من خطر على حياة المريضة.

وأضاف مدير المستشفى أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم تدخل فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي يشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.

وأشار الدكتور محمد يحيى إلى أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها في المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي استكمالاً لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور سيف الدين شاكر، مدير فرع بني سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.