شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تنظم ليلة مصرية خلال انعقاد بورصة لندن الدولية «WTM 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة السياحة، مساء الثلاثاء، ليلة مصرية في مقر السفارة المصرية في لندن بحضور السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك خلال انعقاد فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 “World Travel Mark، التي تنعقد بالعاصمة البريطانية لندن وتستمر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

Advertisements

وشارك في حضور الحفل عدد من الشخصيات السياسية في الحكومة والبرلمان الانجليزي، ورؤساء بعض المنظمات الدولية ومنها المجلس الدولي للسياحة والسفر، ورؤساء كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات، وعدد من الشخصيات العامة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من رؤساء الغرف السياحية ورؤساء كبرى شركات السياحة المصرية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والصحافة البريطانية.

ومن جانبها، ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كلمة خلال هذا الحفل، كما ألقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير طارق عادل سفير مصر في لندن أيضا كلمات ترحيبية بالحضور.

وخلال الحفل أعرب منظمو الرحلات وشركات السياحة عن سعادتهم بالعودة القوية للسياحة المصرية كما أظهرت البيانات الأخيرة عن تسجيل أعلي ايرادات سياحية في تاريخ مصر، وأكدوا أن زيادة حجم أعمالهم في مصر في الوقت الحالي يعتبر فرصة هامة خاصةً مع رفع الحكومة البريطانية قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، مشيدين بالتوجه المختلف من قبل وزارة السياحة في الترويج لمصر ومقاصدها المتعددة.