شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا... تجديد الاعتماد الدولي لـ«معمل متبقيات المبيدات» وحصوله على شهادة الإيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، في اجتياز برنامج التقييم السنوي من قبل فريق التفتيش الدولي التابع لهيئة الاعتماد الفنلندية «FINAS»، وذلك في إطار تجديد منح المعمل شهادة الاعتماد الدولية طبقاً للأيزو 17025:2017 والتي تسري حتى عام 2021.

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وقال الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الفريق الدولي قام بالتفتيش على المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على مدار 3 أيام متواصلة للتأكد من اجتيازه كافة الاختبارات الدولية التي ضمنت نجاحه في الحصول على الإعتماد الدولي، فيما تلقي الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، تقريرا بنتائج التفتيش للفريق الدولي التابع لهيئة الإعتماد الفنلندية.

وأضاف «المرصفي» أنه تم تقديم كافة الامكانيات الجديدة والتطورات سواء على مستوى طرق التحليل أو الإجهزة الجديدة التي تم توريدها مؤخراً لدمجها في نظام الاعتماد بالمعمل، حيث أبدي فريق التفتيش الدولي إعجابه بالتطور والتقدم العلمي والفني السريع للمعمل والذي تم عرضه وكالة الاعتماد الفنلندية «FINAS».

وأوضح أن فريق التفتيش أشاد بالكوادر الفنية بالمعمل وأجهزة التحاليل الجديدة، وقيام المعمل بإستيفاء المعمل لمتطلبات الإدارة وفقاً لمعايير مواصفة الأيزو الإصدار الجديد 17025:2017. وإنتهي الفريق الدولي في تقريره إلى استمرار تجديد منح الاعتماد للمعمل حتى عام 2021 على أن يتابع ذلك سنوياً.