شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. مركز بحوث وتطوير الفلزات ينتج بطاريات الليثيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول نجاح فريق من الخبراء الباحثين بالمركز في مجال تجميع بطاريات الليثيوم والمكثفات بإنتاج نماذج أولية تماثل البطاريات التجارية بتكنولوجيا مصرية وبنسبة مكون محلى يتجاوز الـ50% في هذا المجال.

وأشار «عويس» إلى أن إنتاج تلك البطاريات جاء في إطار توجه الدولة وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد الخارجي، مشيرا إلى أن هناك إحصائية توضح أن مصر تستورد ما يزيد عن 300 طن سنويا من بطاريات الليثيوم والمكثفات المستخدمة في تطبيقات جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية المختلفة، كما تستورد أيضا أكثر من 20000 طن سنويا من بطاريات الرصاص الحامضية المستخدمة في السيارات والتطبيقات الصناعية المختلفة، موضحا أنه يتم استيراد البطاريات في مصر بما يزيد عن 100 مليون دولار سنويا مع توقع تضاعف هذا الرقم خلال الخمس سنوات القادمة خاصة مع دخول مصر عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية، وانتشار مشروع التابلت الدراسي، فضلا عن الاحتياج الضروري لإنشاء وحدات ضخمة لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف التقرير توجه مركز بحوث وتطوير الفلزات حاليا بتجهيز وحدة متخصصة في مجال تجميع وتصنيع البطاريات والمكثفات وأنظمة تخزين الطاقة ليصبح مركز تدريب متخصص للشركات من ذات المجال وتقديم الدعم الفني لهم في مجال تطوير تكنولوجيا صناعة وتجميع البطاريات.