شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تقدم طلب إحاطة بشأن مراجعة محددات «الحذف» من البطاقات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إمكانية استخراج بطاقات خبز منفصلة عن بطاقات التموين لفئات أخرى ليس لديها بطاقة تموين وغير مستحقة للدعم وترغب في الحصول على الخبز، وذلك تيسيرا على المواطنين نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.

وطالبت «المنشاوى»، الوزير، بمراجعة المحددات التي يتم على أساسها الحذف من البطاقات التموينية، حيث إن «معيار فاتورة الكهرباء هو معيار ظالم لأن الكثير يشكو من التقديرات الجزافية للفاتورة، وأن كل البيوت بمختلف مستوياتها الاجتماعية بها جميع الأجهزة، لذلك تقرر أن يتم حساب المتوسط للاستهلاك خلال ١٢ شهرا وأن يكون الاستهلاك أكثر من ألف كيلو في متوسط استهلاك سنة».

وتابعت: «فيما يخص إضافة الزوجة والمواليد لابد أن يراعى الظروف الحالية فيما يتعلق بالمراجعة التي تجرى حاليا، خاصة أن الوزير وعد بأنه بداية من ديسمبر المقبل ستتم الإضافة من جديد».