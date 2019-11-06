شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % زيادة في صادرات مواد البناء خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت صادرات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 10% لتصل إلى 399 مليون دولار.

وقالت الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الإمارات تصدرت قائمة أكبر عشر أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 103 ملايين دولار بنهاية سبتمبر الماضي، تليها كندا بقيمة 62 مليون دولار بنسبة نمو %82.

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وأضافت «إسماعيل» أن إيطاليا حلت في المركز الثالث بقيمة 36 مليون دولار، يليها ليبيا بقيمة 19 مليون دولار بارتفاع 72 % رغم استمرار التوترات الأمنية إلا أن نجاح الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار بمناطق شرق وجنوب ليبيا كان وراء هذا النمو في حركة التجارة بين مصر وليبيا، حيث «نأمل في استمرارها وبدء عمليات إعادة الإعمار بأسرع وقت»، وجاءت في المركز الخامس السعودية بقيمة 13 مليون دولار.

وأكدت أن المجلس التصديري لمواد البناء ينفذ خطة لفتح أسواق جديدة لصادرات القطاع عبر تكثيف التواجد المصري في المعارض الخارجية في الفترة المقبلة في ظل تزايد حدة المنافسة عالميا بالأسواق الخارجية.

وحول أداء صادرات الصناعات المعدنية، خلال سبتمبر الماضي، أوضحت «إسماعيل» أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة واصلت تصدر القطاع بقيمة 164 مليون دولار بارتفاع 186% يليها صادرات الالمونيوم ومصنوعاته بقيمة 44 مليون دولار بانخفاض 24% ثم صادرات الحديد والصلب وسجلت 35 مليون دولار بانخفاض 64% ثم صادرات الصهاريج والخزانات والاسلاك والمسامير بقيمة 17 مليون دولار بارتفاع 29% ثم صادرات مصنوعات النحاس بقيمة 16 مليون دولار بانخفاض %19.

وقالت إن صادرات الزجاج تصدرت أداء قطاع مواد البناء بقيمة 37 مليون دولار بارتفاع 21% ثم صادرات الرخام والجرانيت بقيمة 20 مليون دولار بارتفاع 1% فقط عن سبتمبر 2018 يليه صادرات المواد المحجرية بقيمة 18 مليون دولار بارتفاع 26% ثم السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بارتفاع 6% ثم الأدوات الصحية بقيمة 13 مليون دولار بارتفاع 12% ثم الأسمنت بقيمة 10 ملايين دولار.