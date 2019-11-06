أخبار مصر

إزالة 44 محلًا مخالفًا بحرم السكة الحديد بالإسكندرية

0 نشر
ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 44 محلًا مخالفًا بحرم السكة الحديد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة سيدي جابر، فجر اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد بحي شرق، وذلك في إطار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

من جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي شرق الإسكندرية، إن الحملة استهدفت التعديات على حرم السكة الحديد بمنطقة مطار النزهة بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الزراعي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأملاك الأميرية منطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد.

وأضافت رئيسة حي شرق أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١٨ قرار إزالة صادرا من السكة الحديد لـ 44 محلا بمساحة 10 أمتار، جميعها تم بناؤها بطريقة عشوائية ودون تراخيص، ما يؤثر على المظهر الحضاري بطول شريط السكة الحديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 44 محلًا مخالفًا بحرم السكة الحديد بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا