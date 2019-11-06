شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 44 محلًا مخالفًا بحرم السكة الحديد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة سيدي جابر، فجر اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد بحي شرق، وذلك في إطار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

من جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي شرق الإسكندرية، إن الحملة استهدفت التعديات على حرم السكة الحديد بمنطقة مطار النزهة بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الزراعي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأملاك الأميرية منطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد.

وأضافت رئيسة حي شرق أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١٨ قرار إزالة صادرا من السكة الحديد لـ 44 محلا بمساحة 10 أمتار، جميعها تم بناؤها بطريقة عشوائية ودون تراخيص، ما يؤثر على المظهر الحضاري بطول شريط السكة الحديد.