شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تهنئ السيسي والمصريين بذكرى المولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنَّأ حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلًا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبه المباركة على الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وتابع أبوصدام أن ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرصة عظيمة لإحياء القيم النبوية الشريفة من حسن الأخلاق والرحمة والدعوة للعمل والإنتاج، داعياً الله عز وجل أن يحفظ الله مصر العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والاطمئنان.

وطالب عبدالرحمن الفلاحين في كافة ربوع مصر بالوقوف بكل قوة لدعم الرئيس السيسي، لمواجهة الهجمات الشرسة التي تسعى بكل قوة لزعزعة استقرار الوطن والفتنة بين الشعب وقياداته، راجياً أن يكون وعي الفلاحين وحرصهم القوي على تماسك المجتمع هو الحائط المنيع الذي تتكسر عليه أوهام هؤلاء الحاقدين المتربصين لمصر والمصريين.