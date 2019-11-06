شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب الأسود محمد الحلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي صباح اليوم، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض. من جانبها، علقت فاتن الحلو، على رحيل الحلو الكبير: «الله يرحمك يا غالى الكبير مات قلبى حزين عليك يا محمد ياعشرة عمرى حتروح لي حبيبك الغالى إبراهيم الحلو يارب يصبرنا، قلبى تعب الرحمة وأرجو الدعاء الغالين».

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