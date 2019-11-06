شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انطلاق المرحلة الثالثة لتدريب مكلفي الخدمة العامة ببرنامج «مودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، انطلاق المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، بحضور 600 من مٌكلفي الخدمة العامة.

وقالت رمزة صدقي مدير مشروع (مودة)- في تصريحات اليوم الأربعاء- إن البرنامج في أحدث فعاليته التدريبية يستهدف تدريب 1600 مكلفة خدمة عامة على مستوى 6 محافظات، موضحة أن الوزارة نظمت مطلع الأسبوع الجاري بداية التدريب بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد،

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ومن المقرر أن تبدأ فعاليات التدريب على مستوى محافظات (الفيوم والسويس وطنطا ودمياط) مطلع الأسبوع المقبل، في استهداف للتوسع بالبرنامج التدريبي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع التوسع في تدريب طلبة الجامعات، حيث تشهد الجامعات تطبيقا لبرنامج تدريبي متطور على مستوى جامعات (القاهرة وحلوان وعين شمس وبورسعيد والإسكندرية) نحو نشر التوعية بآليات الحفاظ على الكيان الأسري.

ولفتت إلى أن الفصل الدراسي الأول يستهدف 96 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات المستهدفة، ومن المقرر خلال نهاية الشهر الجاري أن يتم تخريج عدد من الكوادر التدريبية المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تمهيدا لانطلاق العمل على مستوى 21 جامعة أخرى على مستوى الجمهورية، ليصل عدد المستهدفين من طلبة الجامعات إلى 450 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجاري إضافة إلى استمرار التدريب بالبرنامج للمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية.