شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يشارك في فعاليات معرض الصين الثاني الدولي للاستيراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن مدينة شنغهاي الصينية والأقصر المصرية من المدن ذات التاريخ العريق والحضارة الباهرة التي قدمت إسهامات بارزة في مسيرة التقدم الحضاري للبشرية.

وأضاف «ألهم» في كلمته التي ألقاها، مساء الثلاثاء، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات معرض «الصين الثاني الدولي للاستيراد»، الذي يقام في مدينة شنغهاي الصينية، ممثلا عن مصر والشرق الأوسط، بحضور شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات الثنائية بين المدينتين تعد نموذجاً متميزاً للتعاون بين أقدم حضارتين عرفها التاريخ، وأن اتفاقيات التآخي بين الأقصر ومدن صينية عزز من علاقات التعاون على أرض الواقع متمثلا في تواجد بعثة أثرية صينية في معبد مونتو بمعبد الكرنك وافتتاح قسم اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة الأقصر وأيضا افتتاح فصل كونفوشيوس بالأقصر بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين الأقصر وشنغهاي للترويج السياحي للبلدين تم بموجبها عرض أفلام ترويجيه في أشهر الميادين لتعريف شعبي المدينتين بأهم المعالم السياحية بالمدينتين.

وأوضح أن العلاقات الصينية المصرية تشهد ارتقاءً إلى مستوى أعلى، مشيرًا إلى نجاح الجانبين في تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتنشيط التبادل الثقافي وتصعيد ظاهرة «الشغف بالصين» و«الشغف بمصر»، وخاصة منذ رفع البلدين العلاقات الثنائية بينهما لمستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ عام 2014 وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والعمل المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات اثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الصين والتي بلغت 6 مرات منذ توليه الرئاسة، وعلى نفس الصعيد شرفت مصر بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج في يناير 2016 وكان لمحافظة الأقصر الحظ الوافر أن شرفت بزيارة الرئيسين، حيث شاهدا معا العروض الفنية المصرية والصينية في صرح معبد الأقصر الذي يعد من أعظم المعابد الأثرية بالعالم.

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وتابع: «مصر تعد شريكا حضاريا وتاريخيا للصين في تلك المبادرة التي تمثل إعادة إحياء طريق الحرير، كما أن المبادرة تتجاوز بعدها التجاري لتشكل جسرا ثقافيا وحضاريا يهدف لتحقيق الترابط بين الشعوب وهي الأهداف التي أيدتها مصر وسعت إلى تعزيزها، مذكرا بأهمية الدور المصري في إطار المبادرة أخذا في الاعتبار موقعها المتميز الذي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا فضلا عن الدور المحوري الذي تلعبه قناة السويس في تعزيز وتيسير حركة التجارة بما يتوافق مع مبادئ وأهداف المبادرة».

وأشار إلى أن الصداقة الصينية المصرية تشهد طفرة وتتقدم إلى الأمام رغم التغيرات والتقلبات التي تمر بها الأوضاع الدولية، ويصبح التعاون الودي بين البلدين نموذجا يحتذى به في التعاون الثنائي، مؤكدا أن التطور الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين جاء نتيجة انتهاج سياسة اقتصادية فعالة ساهمت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتيسير وتحسين مناخ الأعمال بها، مما جعلها من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم.

وفي ختام كلمته، انتهز محافظ الأقصر بصفته محافظا للمدينة التي تعد مهد الحضارة المصرية القديمة وبها العديد من المناطق والمزارات الأثرية التي تضم أروع ما ورثته مصر من تراث إنساني، وتعد وجهة السياح حول العالم لمشاهدة آثارها الخالدة التي تحكي قصة حضارة الدولة المصرية الفرعونية، ودعا الحضور لزيارة مصر بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة والتعاون في جميع المجالات والمشروعات المستقبلية كضيوف وسفراء لبلادهم لينعموا بدفء شمسها ونيلها العظيم وآثارها المتنوعة.

من جهة أخرى، شارك محافظ الأقصر في فعاليات منتدى تعاون مدن التآخي الذي عقد على هامش المعرض الدولي الثاني للاستيراد، وذلك برفقة مسؤولي وقادة الدول المختلفة المشاركة في الفعاليات.