شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل حمو بيكا من نيابة الدخيلة فى واقعة سب نقابة الموسيقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحضر حمو بيكا إلى النيابة صباح اليوم من تلقاء نفسه للإدلاء بأقواله فى القضية برفقة محاميه واستمر التحقيق لمدة ساعة داخل سرايا النيابة. وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ فى نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

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