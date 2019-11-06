مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر لتأجيل الرفع على الجفاف 6 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للوحدات السياحية (الفنادق العائمة) ببحيرة ناصر أمام السد العالي لتأجيل الرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من أول نوفمبر الجاري وحتى 30 إبريل 2020؛ وذلك نظراً للحركة السياحية المتزايدة خلال فترة الشتاء، وخاصة ببحيرة ناصر لزيارة المعالم السياحية بمنطقة أبو سمبل، على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري، وأن تتم المعاينة بحضور لجنة ثلاثية من مهندسي الهيئة، بالمشاركة مع أحد المراكز الهندسية المتخصصة في بناء السفن بإحدى الجامعات المصرية. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 53، والمنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بعدد 39 موضوعاً، وكلف رئيس الوزراء بتكثيف العمل باللجنة، لسرعة فض المنازعات مع المستثمرين، بحيث يتم عقد اجتماع للجنة أكثر من مرة شهرياً، وكذا زيادة عدد الملفات التى يتم البت فيها.

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