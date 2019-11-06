شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي؛ ضماناً لاستمرارية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها. وجاء ذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.

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