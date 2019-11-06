شكرا لقرائتكم خبر عن سياح تعرضوا لحادث طعن فى الأدرن يحملون الجنسية "المكسيكية" و2 منهم فى حالة حرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة الرأي الاردنية أن السياح الذين تعرضوا لحادث طعن فى منطقة جريش الأثرية يحملون الجنسية المكسيكية. وبحسب مدير مستشفى جريش الاردنية، أن حالة 2 من السياح حرجة. وكانت قالت الشرطة الأردنية إنها اعتقلت رجلا بعد طعن عدد من السياح ومرشد سياحى ورجل أمن. Advertisements وحسب جريدة الرأى تولت الأجهزة الأمنية المتابعة والتحقيق.

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