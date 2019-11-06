شكرا لقرائتكم خبر عن السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، أن السيارة الجديدة تسير من 120 لـ150 كم فى الشحنة الواحدة، ويمكن زيادتها بزيادة البطارية.
وأوضح رئيس شركة imut ، أن السيارة الكهربائية لا يوجد فيها أى عيوب، فهى لا تلوث البيئة، ولا تحتاج للزيت أو فلاتر الهواء، ومياه تنظر إليها يوميا، ولا " ريداتير" يسخن فتحتاج لتسليكه، ولا تحتاج لعمرة أو ميكانيكى، وقطع غيارها تتمثل فى تغيير " الكاوتش"، أو فيوزات كهرباء، فقط لا غير، ولاتحتاج لصيانة كثيرة، وقطع غيارها رخيصة للغاية، ويوجد فترة ضمان عامين ضد عيوب الصناعة، والسيارة معمرة للغاية، طالما كان هناك اهتمام بالسيارة.
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