شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجنوب أفريقيا: القاهرة تعمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير "شريف عيسى" سفير جمهورية مصر العربية في "جنوب أفريقيا"، مساء الثلاثاء، بمجموعة من رائدات الأعمال المصريات (16 رائدة أعمال)، في "جوهانسبرج- جنوب أفريقيا"، وذلك على هامش مشاركتهن في برنامج "حوار المرأة الأفريقية" الذي تُنظمه "مؤسسة زانيلي مبيكي للتنمية" الجنوب أفريقية، بعنوان "صوت المرأة وقوتها كعامل للتغيير"، خلال الفترة 4- 8 نوفمبر 2019.

يُشارك في برنامج "حوار المرأة الأفريقية" 1000 سيدة من جميع دول القارة الأفريقية، من بينهن (16) سيدة من رائدات الأعمال المصريات، ويُناقش البرنامج هذا العام دور المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن، وضرورة دمج المرأة في موضوعات منع الصراعات وحلها، وإشراكها في عمليات حفظ الأمن وبناء السلام في مناطق النزاع، مع اتخاذ تدابير لضمان حماية المرأة والالتزام بحقوق الإنسان للنساء، وذلك وفقاً لبنود قرار مجلس الأمن الدولي 1325 في ذات الشأن.

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وفي لقائه مع رائدات الأعمال المصريات، أشاد السفير "شريف عيسى" بمستوى التمثيل المصري وتنوعه في تمثيل المحافظات المصرية كافة، إضافة إلى ما لديهن من خبرات، مؤكداً أن ذلك ليس بجديد على رائدات العمل النسائي في "مصر" على مر التاريخ، كما ألقى "عيسى" الضوء على دور المرأة المصرية في ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013، مؤكداً أن ما قامت به المرأة المصرية في ذلك الوقت هو علامة على قدرة المرأة المصرية في القيام بالعديد من المهام في جميع المجالات، وبشكل خاص دورهن في الموضوعات الاجتماعية والثقافية،

وأشار "عيسى" خلال اللقاء إلى حرص الرئيس "عبد الفتاح السيسي" على تمكين المرأة ودعمها في كافة المجالات، كما أشار إلى الجهود المبذولة من خلال الحكومة المصرية، و"المجلس القومي للمرأة" من خلال استراتيجية المجلس لتمكين المرأة، وكذلك ما يتم العمل به على المستوى الدولي في المنظمات الإقليمية والدولية مثل "الاتحاد الأفريقي" و"الأمم المتحدة"، مؤكداً على أهمية دور رائدات العمل المدني في "مصر" في بناء المجتمع، ومشاركاتهن الدولية التي يتم خلالها رفع علم "مصر" في الخارج.

جدير بالذكر أن "مؤسسة زانيلي مبيكي للتنمية" هي مؤسسة مجتمعية جنوب أفريقية تعمل على تحسين أوضاع المرأة الأفريقية، وهي صاحبة فكرة تنظيم البرنامج الرائد "حوار المرأة الأفريقية"، والذي جمع في نسخته الأولى العام الماضي ما يقرب من 1000 سيدة من دول الجنوب الأفريقي.