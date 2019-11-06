شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق العلاج الطبيعى: 9 ملايين جنيه رصيدنا.. منها 2 مليون للمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن كافة أرصدة النقابة حتى نهاية 2018، تبلغ قيمتها 9 ملايين جنيه، من بينهم مليونين لصالح المعاشات، مشيرا إلى أن النقابة حصلت على حوالى 750 ألف جنيه، عائد شهادات قناة السويس.

وأضاف عزت، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج، المنعقدة الآن، أن النقابة تجرى فى الوقت الحالى دراسات اكتوارية لزيادة قيمة المعاشات الشهرية، لافتا إلى أنه أن سعر مقر النقابة بالتجمع الخامس، كان 14 مليون جنيه، إلا أن سعره فى الوقت الحالى 95 مليون جنيه.

من ناحيته، قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن كافة أعضاء النقابة ترفض فرض الحراسة القضائية على النقابة، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين لجأوا إلى تحريك دعوى لفرض الحراسة القضائية على النقابة، عليهم استكمال الإجراءات التى سلكوها، مشيرا إلى أن المجلس لم يسمح بفرضها حفاظا على مستقبل أعضاء النقابة، وطلاب الكليات.