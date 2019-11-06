شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: الداعية عليه أن يمتلك رؤية كاملة للواقع المحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بمكتبه اليوم وفدًا من أئمة دول (كينيا – تشاد – كوت ديفوار – نيجيريا) على هامش حضورهم الدورة التدريبية التى تعقدها لهم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

واستعرض الأمين العام المهام التى يقوم بها مجمع البحوث الإسلامية فى نشر الثقافة والمعرفة في العالم سواء من خلال وعاظ الأزهر الشريف ومبعوثيه إلى دول العالم أو من خلال الإصدارات العلمية لسلسلة مجمع البحوث الإسلامية فى مختلف فروع الثقافة والمعرفة الإسلامية.

أضاف عياد إننا أمام فترة مهمة تحتاج من الداعية أن يمتلك رؤية كاملة للواقع المحيط به، وأن يكون على دراية تامة بما يدور فى مجتمعه حتى يستطيع أن يؤدى رسالته المكلف بها على أكمل وجه.

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من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن بالغ شكرهم للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، لما قدمه ويقدمه فى خدمة الإسلام بل وخدمة إقرار السلام بين المجتمعات، مؤكدين أن الأزهر يمثل بالنسبة لنا قبلة العلم الأولى التي يستقى منها المسلمون المنهج الوسطى فى فهم العلوم الشرعية فهمًا صحيحًا يراعى واقع الناس ويحقق مراد الله سبحانه وتعالى.