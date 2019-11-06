شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بشارع جامعة الدول وميدان سفنكس فى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "الخليج 365 " سيولة مرورية فى شارع جامعة الدول العربية، مع انتشار رجال المرور لتسير حركة السير، وضمان عدم وجود كثافات مرورية تعطل الطريق.

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وشهد الاتجاه الآخر القادم من شارع جامعة الدول العربية ومتجه إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز، والقادم من منطقة ناهيا ومتجه إلى ميدان "سفنكس" سيولة مرورية، وعدم وجود كثافات مرورية..

زانتشر عدد من قوات الأمن بالقرب من نادى الزمالك فى الطريق القادم من ميدان لبنان ومتجه إلى كوبرى 15 مايو، والذي شهد سيولة مرورية، مع وجود بعض الكثافات القليلة فى مطلع الكوبرى.