التعليم العالى: مركز بحوث وتطوير الفلزات ينتج بطاريات الليثيوم لأول مرة فى مصر

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وأشار الدكتور عماد عويس إلى أن إنتاج تلك البطاريات جاء فى إطار توجه الدولة وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد الخارجى، مشيرا إلى أن هناك إحصائية توضح أن مصر تستورد ما يزيد عن 300 طن سنويا من بطاريات الليثيوم والمكثفات المستخدمة فى تطبيقات جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية المختلفة، كما تستورد أيضا أكثر من 20000 طن سنويا من بطاريات الرصاص الحامضية المستخدمة في السيارات والتطبيقات الصناعية المختلفة، موضحا أنه يتم استيراد البطاريات في مصر بما يزيد عن 100 مليون دولار سنويا مع توقع تضاعف هذا الرقم خلال الخمس سنوات القادمة خاصة مع دخول مصر عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية، وانتشار مشروع التابلت الدراسي، فضلا عن الاحتياج الضروري لإنشاء وحدات ضخمة لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف التقرير توجه مركز بحوث وتطوير الفلزات حاليا بتجهيز وحدة متخصصة في مجال تجميع وتصنيع البطاريات والمكثفات وأنظمة تخزين الطاقة ليصبح مركز تدريب متخصص للشركات من ذات المجال وتقديم الدعم الفني لهم في مجال تطوير تكنولوجيا صناعة وتجميع البطاريات.
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