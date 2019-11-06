شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنجح فى تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسى الثانى بنسبة 3% والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وزارة التربية والتعليم قد تواصلت مع أصحاب المطابع الذين أبدوا تعاونًا ووافقوا على تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسى الثانى من العام الحالى بنسبة 3%، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار.
يأتى هذا فى إطار هيكلة موازنة الوزارة للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتعزيز إصلاح المنظومة التعليمية.
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