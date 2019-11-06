شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنجح فى تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسى الثانى بنسبة 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة للتفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية على أسعار جديدة لتوريد كتب الفصل الدراسى الثانى نتيجة انخفاض سعر التكلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد تواصلت مع أصحاب المطابع الذين أبدوا تعاونًا ووافقوا على تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسى الثانى من العام الحالى بنسبة 3%، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار.

يأتى هذا فى إطار هيكلة موازنة الوزارة للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتعزيز إصلاح المنظومة التعليمية.