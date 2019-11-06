العلاج الطبيعى: الانضمام لاتحاد المهن الطبية ينتظر العرض بالجلسة العامة للبرلمان

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وأضاف جاد، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى: أن النقابة نجحت خلال الفترة الماضية فى الحصول على موافقة وزارة الصحة، على إعفاء مراكز العلاج الطبيعى من شرط التعاقد مع محرقة نفايات طبية، بالإضافة إلى ترقية إدارة العلاج الطبيعى، لإدارة مركزية بوزارة الصحة.
وأشار الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعي، إلى حصول النقابة على تفعيل موافقة وزارة الصحة فى 23 فبراير 2016، على إضافة بكالوريوس العلاج الطبيعى، للمناصب القيادية.
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