بـ"حشيش وسلاح".. ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

ألقى قطاع الأمن العام، في حملة أمنية بمنطقة السحر والجمال، القبض على 3 عناصر إجرامية لحيازتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأسفرت الحملة عن استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم (200 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 سلاح أبيض- 2 هاتف محمول). وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارٍ استكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.