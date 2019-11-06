ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات والمساكن والمتاجر بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات والمساكن والمتاجر بأسلوب الكسر بحدائق القبة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها أن كلا من "م.ع" 21 سنة، عاطل، و "أ. ح"، 20 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات والمساكن والمتاجر بأسلوب (الكسر).

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بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما.

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقات من داخل السيارات والمساكن والمتاجر بذات الأسلوب.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وبالعرض على النيابة العامة، قررت استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات.