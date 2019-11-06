أمن القاهرة: ضبط تشكيل عصابي بعد سرقتهم7 منازل في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من الإيقاع بأخطر تشكيل عصابي، بعد سرقتهم 7منازل بالزيتون.

وردت معلومات الرائد أحمد صبري معاون مباحث، وحدة م قسم شرطة الزيتون، مفادها أن كل من "م ل"، 33 سنة، عاطل، ومقيم بشبرا الخيمة ثان / قليوبية، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم "نشل"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية "سرقة"، والمقضي فيها بالحبس سنة، وشقيقة "ك. ل"، 40 سنة، عاطل، "أ. ز"، 26 سنة، عاطل ومقيم ـ عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه في القضية "نشل ".

يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوبي" كسر الباب، المفتاح المصطنع ".

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بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب وتم تم بإرشادهم بمسكن المتهم الأول ضبط مبلغ مالي 5000 جنيه من المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الرابع، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضاف المجني عليهم من الخامس إلى السابع بعدم سابقة قيامهم تحرير محاضر بوقائع السرقة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض علي النيابة العامة، وقررت حبسهما احتياطيا علي ذمة التحقيقات .