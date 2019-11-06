القبض على صاحب محل بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ومحدثات صوت بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على صاحب محل بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، ومحدثات صوت داخل المحل، بقصد الإتجار، بمنطقة الجمالية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، مفادها أن "م. ع"، 39 سنة، صاحب محل خردوات، يحوز أسلحة نارية، وبيضاء ومحدثات صوت داخل المحل بقصد الإتجار.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهداف المحل المشار إليه، بمأمورية أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته طبنجة صوت معدلة، طبنجة صوت،100 طلقة صوت، 9 سلاح أبيض "مطواة على شكل مسدس"، و3 قلم ليزر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.