ضبط عاطل بحوزته 4 كيلو حشيش في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على تاجر مخدرات، وبحوزته 4 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائه في المطرية.

تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، والرائدان أيمن فؤاد، ومحمود الحسيني معاونا المباحث، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "ك.ع" عاطل، ومقيم شارع بدائرة القسم، وبحوزته المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 4.500 كيلو جرام، مبلغ مالي 500 جنيه، عدد 2 هاتف محمول، سلاح ابيض مطواة.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء طارق مرزوق، حكمدار العاصمة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.