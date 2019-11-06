ضبط هارب من الإعدام في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عامل رخام، هارب من حكم بالإعدام، في قضية قتل واستعراض قوة بالخليفة.

وتمكن المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، والرائد كريم خضر، معاون المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعو "ا. س" عامل رخام ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر دائرة قسم شرطة المقطم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية " قتل، استعراض قوة، وضع نار"، والمقضي فيها بالإعلام.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.