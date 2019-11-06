القبض على سائق لسرقته 100 ألف جنيه من شركة يعمل بها بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من القبض على سائق لسرقته 100 ألف جنيه من شركة يعمل بها في مدينة نصر، بعد افتعاله لاستيلاء شخصان على المبلغ المالي وخطف حقيبة منه.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغاً، بأن "ك.ل.م" 27 سنة سائق بشركة للتجارة والتوريدات، بقيامه بصرف مبلغ مالي 100 ألف جنيه "خاصين بالشركة عمله" من بنك القاهرة، باستقلال سيارة أجرة " تاكسي" لتوصيله لشارع عباس العقاد، وبعد نزوله وسيره مترجلاً بشارع عبد الرازق السنهوري، فوجئ بدراجة بخارية يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه، ولاذا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة لم يُستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ، وتضييق الخناق عليه، وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله، وقرر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية استولى على المبلغ المالي، وادعي تعرضه لواقعة السرقة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليه "صاحب الشركة" محل عمل المتهم "م.أ.س" 49 سنة، اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.