أخبار مصر | لأول مرة فى مصر.. مركز بحوث وتطوير الفلزات ينتج بطاريات الليثيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة فى مصر.. مركز بحوث وتطوير الفلزات ينتج بطاريات الليثيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول نجاح فريق من الخبراء الباحثين بالمركز في مجال تجميع بطاريات الليثيوم والمكثفات بإنتاج نماذج أولية تماثل البطاريات التجارية بتكنولوجيا مصرية وبنسبة مكون محلى يتجاوز الـ50% في هذا المجال.

وأشار عماد عويس إلى أن إنتاج تلك البطاريات جاء في إطار توجه الدولة وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد الخارجي، مشيرا إلى أن هناك إحصائية توضح أن مصر تستورد ما يزيد عن 300 طن سنويا من بطاريات الليثيوم والمكثفات المستخدمة في تطبيقات جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية المختلفة.