أخبار مصر | محافظ القاهرة يفتتح وحدة قسطرة القلب بمستشفى شبرا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يفتتح وحدة قسطرة القلب بمستشفى شبرا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، وحدة قسطرة القلب بمستشفى شبرا العام بتكلفة قدرها 10 ملايين و300 ألف جنيه.

وأكد محافظ القاهرة أن وحدة القلب التي تم افتتاحها اليوم تعد أول وحدة لقسطرة القلب تتبع مستشفيات مديرية الصحة بالقاهرة وتعمل على مدار الــ24 ساعة وتقدم خدماتها للمواطنين بالمجان، مشيرا إلى أن افتتاح الوحدة يعد جزءا من تزايد الاهتمام الذي توليه الدولة في الفترة الأخيرة لصحة المواطنين والذي يأتي على رأسها مبادرات رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والاهتمام بصحة المرأة المصرية، وأنه بالتنسيق مع وزارة الصحة قد تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزية بالمستشفى، كذلك عدد حضانات الأطفال المبتسرين وذلك لزيادة الدور الذي تقوم به مستشفى شبرا العام لخدمة أهالي المنطقة الشمالية بأكملها.

وأضاف د. محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية أن الوحدة ستبدأ تقديم خدماتها للمواطنين من يوم غد حيث تستوعب من 10: 12 حالة يوميًا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قامت بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية للوحدة، كما تم الاتفاق مع 3 أطقم طبية من خارج المديرية على تشغيل وحدة قسطرة القلب، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبي بمستشفى شبرا العام من أطباء وتمريض ومتخصصين.

وشهد الافتتاح العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وإيهاب الطحاوي وجون طلعت نائبي مجلس النواب عن شبرا، ود. وائل الحبار مدير المستشفى.

