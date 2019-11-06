أخبار مصر | الوفد يطالب وزارة قطاع الأعمال بوضع خطة لتطوير شركاتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد يطالب وزارة قطاع الأعمال بوضع خطة لتطوير شركاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، على تأييد اللجنة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد خليفة لوزير قطاع الأعمال حول خطة الوزارة لتطوير وتحديث شركات قطاع الأعمال.

وتسائل « قوطة »: "ما هي الرؤية في تحويل تلك المصانع من خاسرة إلى رابحة" ؟، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال مسؤلة عن العديد من المصانع الضخمة مثل الحديد والصلب بحلون إضافة إلى العديد من المصانع الأخري ولهذا السبب تؤيد لجنة الصناعة بحزب الوفد طلب الإحاطة البرلماني الموجه لوزير قطاع الأعمال.

كما طالب رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، بتوضيح خطة الوزارة في تطوير تلك المصانع بحيث تكون مصانع تحقق ربحا وذات عائد بدلًا من أن تكون عبئا على الموازنة العامة للدولة.