أخبار مصر | اقتراح برلماني لتشغيل أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراح برلماني لتشغيل أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن الاتجاه نحو أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وأوضحت عضو البرلمان، أن مصر تصنف أنها من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية يدعمها في ذلك السماء الصافية طوال العام، حيث يتعرض كل متر مربع في مصر لأكثر من 2200 كيلو واط ساعة سنويا

وأنه لا بديل عن استخدام نظام الطاقة الشمسية والتحول للطاقة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة من خلال استخدام نظام إضاءة LED لإنارة الحدائق والشوارع والميادين العامة.

وتابعت: أن مثل هذا النظام يؤدي إلى العديد من الفوائد، وعلى سبيل المثال: نظام الإنارة بالطاقة الشمسية مستقل عن الشبكة الكهربائية، فلن يكون هناك أي حفر خنادق وتوصيل كابلات، وبذلك تكون تكلفة التركيب في الموقع منخفضة ولن تكون هناك أي تكلفة لتركيب محولات أو كابلات التي يمكن أن تضاف للخدمة الكهربائية.

وأكدت أنه سوف تمنع الخسائر الناجمة عن سرقة الكابلات، إضافة إلى أن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية لا تحتاج إلى الشبكة الكهربائية.

كما أنه لن تكون هناك أي فواتير كهرباء، وسوف تكون التكاليف المستمرة ضئيلة للغاية، كما أن النظام سيكون في مأمن من انقطاع التيار الكهربائي للشبكة، كما أنها -أي الإنارة بالطاقة الشمسية- صديقة للبيئة وتعتمد بنسبة 100 بالمائة على الطاقة الشمسية، وتحد من استخدام الوقود وتساعد على القضاء على التلوث فهي لا تؤدي إلى انبعاث الكربون المتكرر، وتعمل على فولت كهربائي منخفض من 12 إلى 24 فولت تيار مستمر، وبالتالي لن يكون هناك أي خطر من حدوث صدمة كهربائية.

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وأشارت إلى أن استهلاك كهرباء الإنارة العامة في مصر يصل إلى 12 مليار كيلو وات، وهو ما يعادل %7 من إجمالى الطاقة المستهلكة على مستوى الجمهورية.

حيث أن اعمدة الانارة باستخدام الطاقة الشمسية هي وسيلة من وسائل الحصول على الانارة بدون تكلفة تذكر حيث أن التكلفة للعامود بالطاقة الشمسية مساويا لتكلفة العامود العادى مع الاخذ في الاعتبار التكلفة في البنية التحتية للاعمدة من كابلات وحفر وردم عمر عامود الطاقة الشمسية اضعاف عمر العامود العادى باستخدام مشعات الليد.

كما أن اعمدة الانارة لها هي الأفضل في العمر الافتراضى والكفاءة رغم ان استخدام الطاقة الشمسية في مصر لانارة الشوارع يوفر اثنين ونصف مليار دولار سنويا إلا أن الخطوات لتطبيق تلك النظم لا تزال تواجه مشاكل في التمويل فكل هيئة أو مؤسسة لا تاخذ المبادرة لبداية الإنشاء ولا تزال مصر تنشئ الأنواع السيئة من الكشافات المستهلكة للطاقة

وطالبت عضو البرلمان بضرورة الاتجاه نحو أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.