أخبار مصر | "التعليم" تنجح في تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تنجح في تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة للتفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية على أسعار جديدة لتوريد كتب الفصل الدراسي الثاني نتيجة انخفاض سعر التكلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد تواصلت مع أصحاب المطابع الذين أبدوا تعاونًا ووافقوا على تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بنسبة 3%، وذلك نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار.

ويأتي هذا في إطار هيكلة موازنة الوزارة للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتعزيز إصلاح المنظومة التعليمية.

